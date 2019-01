Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari ka përsëritur qëndrimin e ASH duke theksuar se tani BDI duhet të pranojë edhe ballafaqimin në zgjedhje të parakohshme parlamentare, informon INA.

“Pasi që BDI Përshëndesim vendimin unanim të BDI-së që të garojnë vetë me kandidatin e tyre për zgjedhjet Presidenciale. Urojme që kandidati për president nga BDI të jetë shqiptar. Nuk duam të besojmë se ky vendim i tyre erdhi si pasojë e derës së mbyllur dhe përbuzjes qe iu bë BDI-së në lidhje me idene e tyre te rrejshme për kandidat konsensual, me LSDM sot, me VMRO-DPMNE dje. Shpresojmë se vendimi i BDI-së ka të bëjë me sfiden që Kryetari i ASH-së z.Ziadin Sela ua bëri publikisht nëpërmjet mediave për tu perballur me Ju. Meqë e pranuat këtë sfidë urojmë që të pranoni edhe tjetrën – zgjedhjet e parakohshme parlamentare bashkë me ato presidenciale”, ka cituar Taravari komunikatën e Aleancës për Shqiptarët. (INA)