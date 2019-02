Ka nisur një luftë virtuale mes label-it TBA dhe reperit kosovar, Fero.

Së fundmi grupi në llogarinë zyrtare Facebook kanë postuar një përmbledhje të video-ve ku shihen disa këngëtarë duke kënduar pjesë të këngëve të Unikkatilit, ndërsa kanë shkruar.

“Krejt estrada i ngojn kongt e UnikkatiL ( Veq do fshehtas me degjuse nshpi ! )

A me thy 1 rekord te ri? Krejt qe jan tu ngu kong te TBA per momentin , me qit video ne story dhe tag ! Krejt kemi me i qit ktu ne story!! ( Profilin duhet ta keni publik , jo privat ! )”.

Duket që ky postimi referohet Feros.