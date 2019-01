Amvisëritë e shkyçura nga sistemi i ngrohjes qendrore edhe më tej marrin fatura paushall. Për momentin pritet studimi i Akademisë së Shkencës dhe Arteve që më pas Komisioni Rregullator i Energjetikës t’i përgatit rregullat e reja për shfrytëzimin e energjisë për ngrohje. Rregullatori shprehet se, nëse është e nevojshme, sërish në tavolinë të përbashkët do t’i ulë shoqatat dhe qytetarët që protestojnë dhe përfaqësuesit e “Ballkan Enerxhi Grup”. Edhe pse qytetarët morën premtim nga Qeveria se faturat nuk do t’u vijnë në vitin 2018-të, megjithatë kjo nuk është zgjidhur as në fillim të këtij viti. Nga Komisioni rregullator thonë se shfrytëzuesit që rregullisht paguajnë faturat assesi nuk do të dëmtohen me rregullat e reja të furnizimit me energji elektrike, pasi nuk është korrekte konsumatorët e rregullt ta mbajnë barrën e atyre që janë shkyçur nga sistemi.

