Iniciativa qytetare “Ta shpëtojmë Kodrën e Diellit” fton në protestë, për ashtu siç thonë, të ndalohet me shkatërrimin e kësaj qendre turistik.

“Të shtunën, më 12 janar me fillim prej orës 11, ju ftojmë që të protestojmë të gjithë bashkë te Teleferiku – Kodra e Diellit kundër shkatërrimit të kësaj qendre turistike. Turizmin që e kanë Struga dhe Ohri për tre muaj, Tetova duhej ta ketë për 12 muaj. Të mobilizohemi sa ë shumë, që ta shprehin gatishmërinë tonë që të kërkojmë përgjegjësi nga Qeveria, që t’i ndërmarrë hapat e nevojshme drejt zgjidhjes së përhershme të problemeve në Kodrën e Diellit”, thuhet në apelin e protestës.

Protesta vjen, pasi që paraprakisht kjo iniciativë doli me gjashtë kërkesa, në lidhje me përmirësimin e kushteve dhe funksionimin normal të qendrës turistike “Kodra e Diellit”, të cilën, siç thonë ata, edhe këtë sezon e ka gjetur pa investimet e premtuara dhe pa kujdesin e duhur. Në mesin e kërkesave ishte edhe realizimi i një takimi me kryeministrin Zoran Zaev, i cili sipas kërkesave, si qytetar do të duhej që ta vizitojë Kodrën e Diellit dhe të njihej nga afër me problemet e turistëve.

Por, dje zëdhënësi i Qeverisë, Mile Boshnjakovski, tha se për shkak se tani është faza e ndryshimeve kushtetuese në Kuvend dhe agjenda e kryeministrit është shumë e ngjeshur dhe nuk dihet nëse do të ketë kohë për diçka të tillë.

Takim urgjent me kryeministrin Zoran Zaev dhe me pjesëtarët tjerë të kabinetit qeveritar që janë të ngarkuar me punë në zhvillimin e turizmit dimëror dhe malor. Këtë takim kërkojmë ta zhvillojmë në Kodrën e Diellit, më së voni deri të shtunën (12 janar 2019, në orën 11). Do i sugjerojmë kryeministrit Zaev që vizitën në Kodrën e Diellit ta zhvillojë si çdo qytetar tjetër, për të parë nga afër vështirësitë reale me të cilat përballen vizitorët e kësaj qendre turistike.

Qeveria të analizojë në detaje termat dhe kushtet e kontratave me realizuesin e ski-liftit me 6 ulëse, dhe të ndërmarrë masa përkatëse dhe sanksione sipas ligjit ndaj vonesave në realizim nga ana e kontraktorit.

Kërkojmë nga Qeveria që të formojë komision për të mbikëqyrur rrjedhën e punëve në Kodrën e Diellit, me përfshirje të përfaqësuesve nga Qeveria, shoqëria civile, ekspertët të sporteve dimërore dhe njohës të mirë të problematikës së Kodrës së Diellit.

T’i kushtohet vëmendje e menjëhershme nevojave më urgjente për ta tejkaluar krizën që përsëritet çdo vit në Kodrën e Diellit, duke bërë (1) pastrimin e vendparkimeve nga bora; (2) funksionimi i rregullt i ski-liftave; (3) të garantohet rendi dhe siguria; (4) të sigurohet funksionimi 24 orësh i ambulancës në Kodrën e Diellit.

Kërkojmë angazhim më të madh edhe nga Agjencia për Zhvillimin e Turizmit, Agjencia për Rini dhe Sport dhe nga Federata e Skijimit në ushtrimin e një pasioni më të madh ndaj autoriteteve përgjegjëse për dështimet me funksionimin normal të Kodrës së Diellit.

Kërkojmë nga SH.A. ELEM që përfundimisht të heq dorë nga bllokada që i bën resortit turistik Kodra e Diellit.