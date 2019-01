Në rrjetin social facebook është aktive një faqe me emrin e kryeministrit Zoran Zaev e titulluar “Zoran Zaev tradhëtari numër 1”, përmes së cilët kryeministri aktual është shpallur tradhëtar. Në komentet masive që kanë vërshuar këtë faqe kërkohet eliminimi fizik me varje i Zaevit. Kjo është ilustruar edhe me një foto të kryeministrit me një litar.

Kjo faqe vazhdon të jetë e hapur edhe se deri tani ka rreth 7 mijë adhurues. Përmes saj po bëhet thirrje për urrejtje dhe padurueshmëri.