Era Istrefi është shprehur e lumtur që është takuar sërish me bashkëpunëtorin e saj për këngën e kampionatit botëror 2018, Diplon.

Gjatë qëndrimit të saj në Amerikë, këngëtarja Era Istrefi vazhdon me projektet të këngëve të reja, ndërsa takohet vazhdimisht me emrat e njohur të muzikës botërore.

Së fundmi ajo u takua sërish me DJ-in Diplo, me të cilin edhe bashkëpunoi për projektin “Live it Up”, që ishte himni i Kampionatit Botëror “Rusi 20018”.

Por këtë herë ajo që i ka mbetur fiksim nga pamja e këngëtares duket se ishin thonjtë e zbukuruar me gurë, ndërsa Diplo përmend se janë bërë në Kosovë.