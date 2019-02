Kryeministri Edi Rama vizitoi fabrikën “Gjedra” në Berat, e cila ka aktualisht 60 punëtorë dhe 2700 fermerë të angazhuar në zinxhirin e saj të mbledhjes dhe përpunimit të bimëve medicinale.

“Ne kemi rreth 25 vjet që punojmë me eksportimin e bimëve medicinale. Punojmë me të gjithë Europën, si Gjermani, Spanjë, Francë e gjithandej. Punojmë dhe me Amerikën prej kaq vitesh, duke eksportuar rreth 800 ton sherebelë. Nga këta 60 punëtorë që kemi këtu, pothuajse gjysmat e tyre i kemi punëtorë prej gati 25 vitesh. Marrin një rrogë nga 260 deri në 450 mijë lekë. Por veç punonjësve që kemi këtu, ne kemi edhe fermerët tanë, rreth 2700 fermerë që i kemi trajnuar për mbledhjet e rigonit, sherebelit, trumzës, etj.. Nga vjet, sivjet kam arritur në rreth 500 ton. Ndërsa, rritja e sivjetshme në eksporte është 33%,” – u shpreh sipërmarrësi, ambicia e të cilit është shtimi i punonjësve, përmes zgjerimit të fabrikës.

Kryeministri Edi Rama premtoi se sipërmarrësit do të kenë të gjithë vëmendjen e qeverisë, e cila do të mbështesë përmes programeve të posaçme idetë e tyre inovatore. “Ne e kemi të gjithë vullnetin. Mundësitë e reja janë të jashtëzakonshme, sepse bëhet fjalë për një volum fondesh shumë të madh, por siç e kemi mësuar nga jeta me perëndimin ku ti eksporton, duhen letrat mirë të kopsitura, idetë e qarta, strategjia e qartë dhe në fund paratë janë, po para që “hajde se po i hedhim”, s’ka,” u shpreh Kryeministri.

Rama ka shkëmbyer edhe batuta me sipërmarrësin.

Rama: Si je bos, mos ke ndonjë precedent penal ti se na nxjerrin në fotografi bashkë dhe…

Biznesmeni: Jo (qesh).

Rama: Dënime s’ke pasur në të kaluarën ë?

Biznesmeni: Jo, jo, s’kam asnjë. Kam 25 vjet që punoj me bimë medicinale, madje edhe në Amerikë eksportoj.

Rama: Ti me vizat amerikane s’ke probleme ë?

Biznesmeni: Nuk kam probleme (qesh).