Sezoni pranveror në Ligën e parë të Maqedonisë në futboll do të nis të dielën, me takimet e javës së 19-të. Shkëndija në Tetovë e pret Vardarin, në superderbin e kësaj jave.

“Shkëndija është gati për startin e gjysmësezonit pranveror dhe gjithë ne futbollistët me padurim presim të dalim në fushë. Vlerësoj se jemi përgatitur mirë, kishim tre faza cilësore dhe përmes ndeshjeve të forta kontrolluese kemi ngritur formën. Jemi të vetëdijshëm se nuk do të jetë lehtë, ashtu si në çdo ndeshje tjetër edhe kundër Vardarit duhet të jemi maksimalisht të angazhuar, me koncentrim dhe përpikëri të zbatojmë detyrat që do të na japë stafi teknik. Presim mbështetje të madhe nga tribunat, pasi publiku gjithmonë është shtytje shtesë për ne, ndërsa besoj ne t’ua kthejmë me angazhim maksimal dhe lojë të bukur e cila shpresoj të sjellë fitore dhe tre pikë të para pranverore”, tha mesfushori i kuqezinjve, Ennur Totre.

Ndeshja Shkëndija – Vardar do të luhet ditën e diel me fillim prej orës 14:00 në stadiumin e qytetit në Tetovë.