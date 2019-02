Trajneri Ardian Nuhiu, ka dhënë një intervistë për “Lajm”në prag të ndeshjes mes dy rivalëve të qytetit të Gjilanit, Drita dhe Gjilani, që konsiderohet si derbi më i madh në futbollin kosovar.

Ai do të debutojë në këtë derbi, pasi zëvendëson trajnerin Shpëtim Duo. Nuhiu thotë se duhet të harrojnë eliminimin nga kupa e Kosovës, dhe se duhet t’i kthehen kampionatit.

Nuhiu falënderon drejtuesit e Dritës për besimin e dhënë.

“Falënderoj presidencën bashkë me udhëheqësin për besimin e dhënë. Ishte kënaqësi të punoja me prof. Duron gjatë kësaj periudhe, me një trajner që ka karrierë të madhe dhe një profesionist të madh. Me vjen keq për futbollistët dhe tifozët për eliminimin nga kupa, mendoj se merituam më shumë në atë ndeshje. Atë ndeshje duhet ta harrojmë dhe të kthehemi në kampionat. Meqë isha ndihmës i trajnerit Duro udhëheqësia e pa të arsyeshme që unë ta vazhdoj pjesën tjetër të kampionatit”, deklaroi në fillim të intervistës Ardian Nuhiu.

Ai tha se e njeh mirë skuadrën dhe se është i lumtur që është në krye të një klubi me traditë dhe tifozëri të flaktë.

“Ekipin e njoh nga afër. Tani si kryetrajner do t’i marrim ndeshjet një nga një dhe do të mundohemi gjithmonë të marrim më të mirën nga ndeshjet. Jam i lumtur që do të udhëheq kampionin aktual të Kosovës, një ekip me traditë dhe me një tifozëri të zjarrtë”, deklaroi Nuhiu, i cili do të debutojë pikërishtë në derbin lokal.

“Do të debutoj në ndeshjen derbi kundër Gjilanit. Kam dëgjuar më parë për këtë derbi, por para 4 muajve e shijova nga afër dhe pash se kjo ndeshje ishte bukuria e kampionatit kosovar”, tha ai.

Nuhiu e ka analizuar mirë kundërshtarin.

“KF Gjilanin e kemi analizuar në cdo detaj, do te mundohemi t’i mbyllim pikat kryesore dhe ta sulmojmë në pikat të dobëta që mendojmë se mund të depërtojmë për të ardhur deri tek rezultati pozitiv”, theksoi Nuhiu, i cili pret prani të madhe të publikut.

“Pres një tribunë plotë me shikues futbolli dhe përkrahjen maksimale nga tifozët. Pres një spektakël në fushë dhe jashtë saj”, përfundoi trajneri i KF Drita, Ardian Nuhiu.

Ndeshja e madhe do të luhet të shtunën në stadiumin “Selami Osmani – Bezi”, me fillim prej orës 13:30, në vend të së dielës, për shkak se të dielën është 17 shkurti, dita e pavarësisë së Kosovës. /lajm