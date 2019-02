Ardian Nuhiu ka debutuar me fitore të madhe në pankinën e Dritës në derbin kundër Gjilanit me rezultat 3-1, në derbin e qytetit të Gjilanit.

Trajneri shkupjan është shprehur shumë i kënaqur me tre pikët, duke theksuar se fitoren ia kishin borxh tifozëve të tyre.

“Një fitore e madhe e futbollistëve të mi. Puna, dëshira, qëllimi dhe durimi i tyre na dërgoj deri te suksesi. Ata janë më meritorët dhe patjetër spektakli që erdhi nga tribuna, nga tifozëria e zjarrtë-‘Intelektualët’. Tifozëve u kishim borxh, pas eliminimit nga kupa, ta fitojmë derbin me rivalin e përbetuar Gjilanin. Kur ishim keq ata ndanë dhimbjen me ne bashkë dhe tani me meritë do të festojmë bashkë”, deklaroi Nuhiu.

Në renditjen tabelore, Drita gjendet në vendin e pestë me 26 pikë, një më pak se Gjilani që është një pozitë më lartë.