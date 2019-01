Federata e futbollit në Maqedoni në bashkëpunim me Federatën e sportit shkollor me qëllim afirmimin e futbollit, muajin e ardhshëm do të fillojë projekt i ri i “Winter football joys“ ku do të përfshihen 80 shkolla fillore në mbarë vendin mes tyre edhe tre shkolla fillore nga Kërçova, “Sande Shterioski”, “Dr Vlladimir Polezhinoski” dhe “Hristo Uzunov” nga fshati Drugovë. Në turneun në Kërçovë do të përfshihet edhe SHF “Sh.Kliment Ohridski” nga Makedonski Brod.

“Në kuadër të këtij projekti i cili do të zgjasë deri më 20 shkurt do të organizohen 42 ngjarje (futboll për fëmijë) në 21 qytete të vendit me pjesëmarrjen e 80 shkollave fillore që janë pjesë e fazës së dytë të projektit ‘Futboll në shkollë’. Në ngjarjet e ‘Winter football joys’ do të marrin pjesë fëmijë të moshës prej shtatë deri në 10 vjeç të shkollës sonë, ndërsa në Kërçovë turneu do të mbahet më shtatë dhe tetë shkurt në sallën e sportit ‘Hristo Uzunov’”, ka deklaruar drejtori i SHF “Dr. Vlladimir Polezhinoski”, Goran Karanfiloski.

Ai ka shtuar se programi për tërë projektin është punuar dhe do të drejtohet nën patronazhin e FFM-së, ndërsa bartës kryesor do të jenë profesorët e sportit të shkollave pjesëmarrëse, për siç thotë, “projekt shumë i rëndësishëm shkollor për afirmim të futbollit”. .