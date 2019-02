Në qiellin e Maqedonisë mesatarisht realizohen nga 15 mijë fluturime në muaj, ndërsa në periudhat e qarkullimit me ngarkesë të lartë, numri ditor ndonjëherë arrin edhe deri në 1.000 operacione. Vitin e kaluar në dy aeroportet e Maqedonisë janë pranuar dhe dërguar më shumë se dy milionë udhëtarë, ndërsa në katër vitet e ardhshme pritet që kjo shifër të arrijë tre milionë. Rritja e këtillë intensive e parashikuar e vëllimit fizik të qarkullimit na detyron të ndërtojmë edhe krijojmë kushte për zhvillim të sistemit, tërësisht të integruar në rrjetin transportues ajror, thotë në intervistën për MIA-n, Tomisllav Tuntev, drejtor i Agjencisë për aviacion civil.

Sipas tij, Maqedonia nuk ka performansa të qëndrueshme ekonomike dhe potenciale financiare që të mendoj për formimin e të ashtuquajturës transport ajror nacional, gjegjësisht se nuk ekziston justifikim ekonomik për zhvillim të, siç thotë, një koncepti të këtillë të vjetër.

Megjithatë, theksoi nëse paraqitet një investitor serioz në fushën e transportit ajror, i cili do të dëshironte të hyjë në tregun ndërkombëtar me aeroplanë ndërkombëtarë në regjistrin e Maqedonisë dhe nëse shteti njeh interes ekonomik për investim të përbashkët ose lloj tjetër të partneritetit publik-privat në biznesin ajror, atëherë AAC do të jetë tërësisht e gatshme në kuadër të kompetencës së saj t’i realizojë të gjitha aktivitetet e domosdoshme që këtë ta mundësojë.

Siç theksoi Tuntev, liberalizimi i hapësirës ajrore dhe krijimi i kornizave cilësore ligjore në bashkëpunim bilateral me numër të madh shtetesh nga Evropa dhe bota, e hapin mundësinë për hyrje të përhershme të transportuesve të rinj ajror në tregun e Maqedonisë.

Në intervistë Tuntev i prezantoi edhe ndryshimet vijuese për aviacionin, me të cilat parashikohet harmonizim i sistemit juridik të Maqedonisë me standardet ndërkombëtare të aviacionit dhe praktika të rekomandueshme, si dhe burim i ri i financimit të Agjencisë, nga kompensimi për udhëtarë në largim nga aeroportet në Maqedoni.

Nga hyrja në fuqi e rregullativës për përdorim të drejtë të fluturakeve pa pilotë në janar të vitit të kaluar në AAC janë regjistruar 87 fluturake vendore pa pilot (drone).

Lidhur me zbatimin e trajnimeve për marrje të licencave për operim me fluturake pa pilot, edhe krahas disa paralajmërimeve, siç thanë Tuntev, AAC ende nuk ka marrë kërkesë zyrtare për certifikimin e organizatës së autorizuar, shoqatë apo qendër për trajnim të operatorëve me aviAcion pa ekuipazh, që është bazë për marrje të licencës, në pajtim me Dekretin.