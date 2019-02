Përfaqësuesja e shqiptarëve të Maqedonisë në shah gjatë fundjavës do të marrë pjesë në turneun mbarëkombëtar në shah, i cili organizohet nga Federata e shahut e Kosovës, me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.

Në këtë turne do të marrin pjesë Kosova, Shqipëria dhe përfaqësuesja e Luginës së Preshevës.

“Ftesa për të marrë pjesë në një turne të tillë me rastin e përvjetori të pavarësisë së Kosovës për ne paraqet nder dhe respekt. Në Prishtinë shkojmë me kënaqësinë më të madhe dhe shpresoj se do të kalojmë momente të mira festimi”, tha kapiteni i përfaqësueses së shqiptarëve të Maqedonisë në shah, Agim Shemshiu.

Turneu do të zhvillohet ditën e shtunë me fillim prej orës 16:00 në hotel Grand në Prishtinë. Do të luhet sipas sistemit rapid për ekipe. /lajm