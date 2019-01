Pavarësisht spekulimeve se po e brakstis aktrimin, Angelina Jolie nënshkruan kontratë për rolin në “Those Who Wish Me Dead”.

Angelina Jolie ka qenë duke menduar të tërhiqet nga aktrimi vitet e fundit, madje u fol se roli i saj në “Maleficent” ishte i fundit, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Aktorja 43-vjeçare ka nënshkruar për të qenë yll në filmin “Those Who Wish Me Dead”, raporton “Variety”.

Ky film do të bazohet në librin e Michael Koryta, ndërsa xhirimet pritet të fillojnë në muajin maj.

Jolie së fundi është parë teksa aktronte në dramën “By the Sea” në vitin 2015