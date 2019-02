Vajzat me flokë të hollë e dinë sa shqetësuese mund të jenë flokët e pakët. Jo të gjitha teknikat si shkuma apo masha funksionojnë, sepse shpesh ato krijojnë volum në rrënjë duke i lënë majat të vetmuara në fund.

Të stilosh fijet e holla është e vështirë dhe nuk ka shumë truke për të krijuar iluzionin e dendësisë. Duhet të bindemi, siç jemi bindur, që flokët aq janë dhe të marrim përsipër të zgjidhim situatën me çfarë kemi në dispozicion. Këtu janë këshillat e hairstylist-es së shumë VIP-ave, ndër ta Katy Perry, Naomi Watts dhe Anne Hathaway, për disa këshilla për flokët e rrallë.

Përdor produktet e duhura. “Kjo varet edhe nga produktet që përdor për t’i mbajtur flokët e shkëlqyeshëm dhe të shëndetshëm. Nëse ke flokë të bukur, të mëndafshtë, edhe kur janë pak, do duken më bukur. Përdor një sistem voluminizues me shampo, balsam dhe një dendësues që e spërkat në flokë para se t’i thash me tharëse dhe të jep një pamje me flokë më të plotë.”

Stiloji me zgjuarsi. “Nuk është e thënë që duhet t’i mbash të shkurtër, por kur i stilon mos krijo shumë volum në majë, sepse do duken edhe më të rrallë ngaqë do duket baza e kokës”.

Përdor extensions. “Extensions pas ose anash kokës janë një opsion i mirë për t’u dhënë dëndësi flokëve në zonat e duhura.”

Kujdesu për shëndetin e flokëve. “Shumë nga produktet për flokë të hollë janë të fortë që ndihmon për ndërtimin e fijes, por mund edhe t’i dëmtojë flokët dhe t’i bëjë më delikatë. Ka një maskë me mjaltë dhe vaj kajsie që duhet ta përdorin të gjithë njerëzit që duan të forcojnë flokët.”

Gjej modelin e duhur. “Është një ide e gabuar që kur ke flokë të rrallë, duhet të kesh flokë të shkurtër. Nuk mendoj që t’i mbash deri në fund të kurrizit, por nuk ke pse i pret as me shkallë shumë të shkurtra. Ki kujdes që shkallëzimi të mos jetë demode.”

Kufizo përdorimin e pajisjeve të nxehta. “Flokët e hollë, janë flokë të dobët, kështu që qëndro larg pajisjeve të nxehta sa më shumë. Nëse do të krijosh valëzime, kapi me karfica një mbrëmje përpara, fli me to dhe do kesh valëzime pa dëmin e nxehtësisë.”

Pse nuk e provoni?