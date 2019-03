Në Gjykatën Penale në Shkup sot do të vazhdojë gjykimi për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e Smillkovës më 12 prill 2012.

Në seancën e kaluar janë prezantuar dëshmi të siguruara me masat e veçanta hetimore, në të cilën opinioni është përjashtuar. Gjykatësi Ognen Stavrev tha se do të kërkojë takim me ministren e Drejtësisë, Renata Deskoska, në të cilin do të kërkojë informacion për ekstradimin e të arratisurve Alil Demiri dhe Afrim Ismailoviq, të cilët me vite ndodhen në Kosovë.

Rasti “Monstra” në shkurt të vitit të kaluar filloi nga fillimi, pasi rastin e ndërmori PPS.

Për vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e Smillkovës më 12 prill 2012, kur u vranë djemtë Kire Triçkovski, Filip Sllavkovski, Cvetanço Ackovski, Aleksandar Naqevski dhe peshkatari Borçe Stefanovski, me burgim të përjetshëm u dënuan Alil Demiri, Afrim dhe Agim Ismailloviq, Fejzi dhe Haki Aziri dhe Sami Luta.

Gjykata Supreme në dhjetor të vitit 2017 i pezulloi aktgjykimet, i liroi nga paraburgimi të gjykuarit Agim Ismailloviq, Haki Aziri, Sami Luta dhe Fejzi Aziri dhe u caktoi masa kujdesi.

Pas pezullimit të aktgjykimeve, rastin “Monstra” e ndërmori Prokuroria Publike Speciale dhe lënda u kthye në gjykim të sërishëm.