Maqedonia ka përjetuar humbjen e parë në botërorin e hendbollit. Kuqeverdhët janë mposhtur keq nga Kroacia me rezultat të lartë 31-22. Maqedonia rastin për të zënë vendin e tretë në grup e ka në ndeshjet kundër Spanjës dhe Islandës. Kjo ishte humbja e katër e Maqedonisë nga Kroacia që do të thotë se tradita e zezë po vazhdon. Dejan Manaskov me 6 gola ishte shënuesi i parë, kurse po aq gola realizoi kroati Duvnjak.

Të mërkurën, Maqedonia do të masë forcat me Spanjën.

