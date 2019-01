Zgjedhjet presidenciale që vijojnë mund të shndërrohen në rinumërim partiak, gjë që edhe më shumë do të zvogëlojë daljen në zgjedhje dhe legjitimitetin e presidentit të Republikë ssë Maqedonisë, tha në një intervistë për Pres24, Ivon Veliçkovski, kryetar i Partisë Liberale.

“Për këtë janë të vetëdijshëm edhe partitë, por edhe diplomatët. Kur prodhonin skena në të cilat ndikues mund të ishin vetëm partitë me “armë dhe para”, nuk prisnin degjenerim të procesit deri në këtë shkallë të mospërdorimit të partive apo ironizim të figurave partiake. Që të zgjedim President të Republikës në 2019, do të duhet selektim të figurave. Për këtë më herët paralajmërova pritje se partitë që i dimë këto dy dekada do të ndryshojnë”, thotë Veliçkovski duke potencuar se mos’sukses eventual i zgjedhjeve, do të tërheqë ridefinim tjetër kushtetues tështetit, diçka për të cilën PL flet tanimë 20 vite.