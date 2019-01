Vesa Luma e ka kujtuar babain e saj nëpërmjet një videoje të realizuar vite më parë.

Këngëtarja Vesa Luma është bërë nostalgjike për kohën e shkuar andaj ka hapur arkivat për ta ndarë me ndjekësit një video të realizuar sa e kishte babain gjallë, shkruan lajmi.net.

Vesa Luma pranë videos së postuar në të cilën shihet duke kënduar njërën ndër këngët e para të saj i ka shruar edhe disa fjalë me emocion.

”Vesa Luma 23 years ago challenge🙈 1996 Sa shume kujtime nga kenga ime e pare.. Dhe nje nga te rrallat video ku jemi bashke me babin i cili shihet duke me percjell me vemendje lart mbi skene😢🙏…Qysh atehere kishim deshire te eksperimentonim duke fut ne kang pak hip hop per te qene ne hap me trendin🙈E me e forta jane lulet e famshme qe kane qene nje ndjeje teper e mire..”, ishin fjalët e saj./Lajmi.net/