Kryetari i Kuvendit i pyetur nëse SHBA-të kanë kërkuar nga Qeveria heqjen e taksës 100 për qind ndaj mallrave serbe, tha se nuk ekziston një kërkesë e tillë, por se kanë kërkuar që t’i jepet një mundësi dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë.

“Letra e presidentit Trump, qëndrimet e këtij ambasadori të SHBA-ve që i bart qëndrimet janë mesazhe që i marrin shumë seriozisht. Ka një kërkesë që t’i jepet fuqi Kosovës në procesin e dialogut, nuk ka kërkesë për t’u hequr”, tha Veseli.

Veseli ka folur edhe për vizitën e djeshme të presidentit të Rusisë në Serbi dhe akuzat e opozitës se ata janë përgjegjës për mos liberalizimin e vizave.

“Avdullahu duhet me fol diçka se është në opozitë, është bërë ylli i opozitës. Ne jemi me Amerikën, fqinji jonë po pretendon me qenë mirë me partnerët tanë por po i hapë dyert Rusisë. Rusia është duke shkuar drejt njohjes së Kosovës. Kosova do të jetë në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe po punojmë shumë. Opozita duhet t’iu bashkëngjitët proceseve”, tha Veseli.

Ndërsa, Shefi i Grupit Parlamentar të PSD-së, Dardan Sejdiu, nuk ka komentuar vizitën e Putinit në Serbi. “Unë jam deputet, për mua të rëndësishme janë deklaratat tona. Çfarë deklaron Vuqiqi e njohim moti. Sa i përket deklaratave, dhuratave nuk merrem me to, për ne është e rëndësishme që të jemi bashkë. Nuk do të ketë marrëveshje pa njohje”, tha Sejdiu.

E shefi i deputetëve të LDK-së, Avdullah Hoti, kritikoi mbarëvajtjen e mbledhjes së kryesisë, duke thënë se nuk janë diskutuar fare grevat e mësimdhënësve dhe të mjekëve. “Në këtë mbledhje as nuk e shqyrtoj fare çështjen e krizës totale që e ka kapluar shtetin, me greva në arsim, shëndetësi. Nuk marrin përgjegjësi për situatën e krijuar. Me grevën e minatorëve e njëjta gjë”, tha ai. Hoti shtoi se për LDK-në, ekipi negociator nuk përfaqëson askënd.

“Ju e dini qëndrimin e LDK ky ekip nuk përfaqëson askënd. Ne jemi duke e dhënë kontributin tonë, jemi duke e mbikëqyrur dhe do ta japim mendimin tonë kur të vije marrëveshja”, tha ai.