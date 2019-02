Mirnjohje per punen disa dekadeshe ne arritjen e keti projekti madhore antarsimi ne NATO dhe zgjidhja e kontekstit me Greqine. Lideri i BDI priti ne takim ushtaraket amerikan z. John Mccrcken, z. John Wats agjent federal i NNSA dhe z. Jason Emert. Ne takim u diskutua mbi rendesine e vendosjes se standardeve te NATOS dhe sundimin e ligjit. Gjithashtu z. Ahmeti ndau me miqte amerikan gatishmerine dhe percaktimin e BDI- se per qellimet dhe vizionin s 20 viteve te ardheshme.

Miqte amerikan edhe njeher shprehen gatishmerine per te perkrahur aleatin e tyre BDI ne veprimtarine politike!”, thone për Almakos burime brenda BDI.