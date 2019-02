Deklarata e bërë nga Ministrja sot duket si një përgjigje e qeverisë drejtuar Presidentit Ilir Meta, i cili javën që lamë pas kërkoi anulimin e projektit dhe solli një përplasje të hapur mes institucionit dhe kryeministrit që reagoi duke akuzuar Kreun e Shtetit për rol “opozitari”.

Dy ditë pas qëndrimit të Metës, qeveria duket se është e gatshme të bëjë një hap prapa por kurrsesi të dorëzojë projektin e goditur fort nga skandali që plasi me lotin e parë të saj, ku një kompani fantazëm arriti të marrë plot 18 mln euro tender duke qenë inekzistente.

Përtej hetimit të prokurorisë mbi këtë çështje, Ministria e Energjitikës e drejtuar nga Balluku është shprehur sot se në lidhje me lotin e tretë të projektit të Unazës së Madhe është vendosur që të ketë një rishikim me anë të një tryeze me specialistë.

“Arsyeja se përse po komunikoj me ju është nevoja për t’i dhënë fund aludimeve, deklaratave dhe lajmeve të rreme mbi projektin e Unazës së Re për t’i bërë të qartë njëherë e mirë kujtdo se projekti është i përmirësueshëm por jo i bllokueshëm e aq më pak i anulueshëm. Tirana dhe gjithë Shqipëria që kalon në atë segment kur vjen në kryeqytet s’mund të merret peng nga askush dhe për asnjë arsye. Është folur dhe është stërfolur për kosto dhe kilometra por projekti është tejet kompleks dhe me një numër të konsiderueshëm nyjesh, vepra arti në një distancë relativisht të shkurtër por ama në mes të një zone të mbipopulluar ku intensiteti i banimit dhe aktivitetit do të shkojë duke u rritur.

Procesi i shpronësimeve vijon sipas ligjit, familje në mes të katër rrugëve nuk do të lemë. Bashkia pak ditë me parë kaloi 8 plane zhvillimi për parcela buzë unazës. Iu jep banorëve mundësinë e zhvillimit të pronës kur janë në shtëpi pa biznes.

Loti i tretë do të këtë në tryezë me specialistë me bashkinë e Tiranës dhe ekspertë. Duke mos përjashtuar rishikimin, nëse ka vend për rishikimin për projektin.

Fokusi do të jetë te nyja strategjike, nyja e Shqiponjës. I kam kërkuar ARRSH të përgatitet për cdo garë të jetë live para kamerave dhe në sytë e publikut”, tha Balluku./Express