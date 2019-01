Nga partia opozitare VMRO-DPMNE kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Shëndetësisë, Venko Filipçe për shkak të kaosit me epideminë e fruthit.

“Venko Filipçe duhet të jep dorëheqje për shkak të kaosit çka u shkaktua nga epidemia e fruthit dhe vaksinimit. Së pari krijoi panik dhe manipulonte me qytetarët se do të ketë vaksina të mira, ndërsa pastaj me vaksinimin e rrejshëm të mbesës së tij, por edhe skandalin me vaksinat me afat të skaduar”, akuzojnë nga VMRO-DPMNE.

Nga atje thonë se Qeveria është fajtore për kaosin në shëndetësi. Ata akuzojnë se LSDM gjerë sa ishte në opozitë bënte fushatë kundër vaksinimit, me të cilën krijoi kaos dhe frikë tek banorët, ndërsa tani nuk mund t’i mbulojnë dëmet e shkaktuar të cilat vetë i kanë bërë.

Nga atje shtojnë se qytetarët meritojnë shëndet cilësor, ky është obligim i qeverisë dhe kompromis për këtë nuk mund të ketë.