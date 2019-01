Zvarritjet nga ana e pushtetit për të marrë një vendim për zgjedhje të parakohshme parlamentare, VMRO-DPMNE-ja opozitare e cilëson si ikje nga përballja. Me shmangien e Qeverisë teknike 100 ditë para zgjedhjeve eventuale parlamentare, nga partia e Mickoskit vlerësojnë se pushteti synon të vjedhë votat presidenciale.

Në LSDM gjatë ditës nuk ka pasur asnjë lëvizje në këtë drejtim. Pas takimit të mbrëmshëm që zgjati deri vonë, kryesia qendrore autorizoi udhëheqësinë më të lartë të partisë për të marrë një vendim.

Vendimi nëse LSDM-ja do të shkojë edhe në zgjedhje parlamentare bashkë me ato presidencialet do të sillet, me gjasë, gjatë javës që vjen. Ne i morëm parasysh të gjithë aspektet e rëndësishme që u trajtuan gjatë diskutimeve nga anëtarët e kryesisë qendrore por nga të gjitha ata doli një synim kyç dhe i dukshëm për të gjithë: në zgjedhjet e ardhshme, pa marrë parasysh nëse do të jenë vetëm presidenciale ose edhe parlamentare, LSDM-ja do të jetë parti fituese”- tha Aleksandër Kiracovski, sekretar i përgjithshëm i LSDM-së .