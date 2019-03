Është zhvilluar sonte ndeshja e parë e 1\4 e finales për Kupën e FVM-së midis Shutovës dhe Probishtipit, e cila mbaroi me fitore të Shutovës 3:0 ( 25:07, 25: 20, 25:18) në sete.

Ndeshja kthyese do të luhet javën ardhshme, ku me një fitore të mundshme do të kualifikohet Shutova në gjysmëfinale.