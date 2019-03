Spasovski vlerëson se pavarësisht vrasjeve të fundit, numri i vrasjeve krahasuar me vitin e kaluar është zvogëluar. Sipas tij duhet ngritur vetëdijesimi tek qytetarët rreth përdorimit të armëve. Megjithatë ai tha se jo gjithçka varet nga MPB-ja. Me këtë rast ai theksoi rastin e vrasjes në Shishovë të Sarajit me ç’rastë përmendi se për autorin e vrasjes në Saraj, MPB-ja në vitin 2014 dhe në vitin 2018, ka ngritur me kallëzim penal, por sipas Spasovskit në vend që ajo procedurë të përfundoj me paraburgim, Gjykata ka vendosur që këtë lëndë ta procedoj në mënyrë të rregullt. MPB-ja nuk është e vetmja për çështjen e sigurisë, MPB jemi të gjithë ne, edhe qytetarët edhe institucionet tjera duhet të ndërmarrin masa konkrete në rast se dëshirojmë të jemi efikas në këtë drejtim.