Serbët e Kosovës do të bojkotojnë të gjitha institucionet kosovare në rast se nuk shfuqizohet taksa 100%. Këtë paralajmërim ka bërë presidenti Vuçiç, i cili pas një takimi me komunitetin serb, deklaroi se i ka kërkuar atyre që të presin të paktën 45 ditë. Lideri i Beogradit tha se ky afat do t’i shërbejë atij që të njohë liderët europianë dhe botërorë me situatën.

Serbët e Kosovës kanë paralajmëruar se do të tërhiqen nga institucionet në rast se Prishtina zyrtare nuk do të heqë taksën 100%.

Diçka e tillë i është komunikuar Presidentit serb, Aleksandër Vuçiç, gjatë një takimi që ky i fundit ka zhvilluar me me 130 përfaqësues të komunitetit serb nga veriu i Kosovës.

Delegatët kanë kërkuar tërheqjen e menjëhershme, por nga ajo që komunikon Vuçiç, thuhet se ai i ka qetësuar duke kërkuar që të presin për një afat 45 ditor dhe më pas të veprojnë.

Presidenti i Serbisë theksoi se përgjatë kësaj kohe do të takohet me Presidentin e Kinës për t’u këshilluar, si dhe do të mundohet të bisedojë me liderët europianë mbi këtë çështje.

“Serbët më kanë kërkuar që unë si President të flas me qeverinë dhe të kërkoj tërheqjen nga të gjitha institucionet e Kosovës, përfshirë lënien e parlamentit, të këshillave bashkiakë, policisë rajonale si dhe zyrave të sistemit gjyqsor si prokuroritë apo gjykatat. Gjithësesi, unë i kërkova atyre që të mos reagojnë për të paktën 45 ditë, pasi unë do të takoj Presidentin e Kinës si dhe do të flas me liderët kryesore europianë për këtë cështje. Nëse nuk ka reagim nga Prishtina, ne do të dëgjojmë kërkesën e tyre”, theksoi Aleksandër Vuçiç.

Vuçiç ndërkaq do të jetë në Medvegjë ditën e enjte, nga ku pritet të japë detaje në lidhje me bashkimin e përfolur të këtij rajoni me Kosovën, si pjesë e një bashkimi duke përfshirë Preshëvën dhe Bujanocin./ora/