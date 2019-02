Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Talat Xhaferi sot dhe nesër do të qëndrojë në vizitë pune në Republikën e Bullgarisë ku do të jetë i pranishëm gjatë aktit të ratifikimit të Protokollit për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO në Kuvendin Nacional të Republikës së Bullgarisë, që është paralajmëruar për më 20 shkurt 2019.

Pas ratifikimit, kreu i Kuvendit, Talat Xhaferi do të ketë takim të shkurtër me kryetaren e Kuvendit të Bullgarisë Cveta Karajançeva me të cilën bashkë do të japin deklarata për mediume.

Në kuadër të vizitës është parashikuar edhe takim me Zëvendëskryeministren dhe MPJ Ekaterina Zaharieva.