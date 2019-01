Shpresa jonë më e madhe është tek sektori privat për arsye se jemi optimistë për investimet e përgjithshme dhe qytetarët të cilët janë pronarë fabrikash në Maqedoni. Besoj se do të inkurajohen në mënyrë plotësuese në këtë periudhë para nesh, ndërsa në këtë mënyrë me të vërtetë presim edhe zgjidhje të problemit me papunësinë. Flas për të gjithë Maqedoninë, por konkretisht edhe për Kriva Pallankën, për arsye se këtu ka edhe nevojë të natyrshme moblizimi për kujdesin e vetë investitorëve për arsye se ka edhe ofertë më të madhe për përzgjedhjen e punëtorëve, që të mund t’i plotësojnë planet e tyre. Ndërsa për qytetarët e Kriva Pallankës kjo do të thotë punësim i tyre dhe vende të reja pune.

Kjo është pjesë e përgjigjes së kryeministrit Zoran Zaev ndaj pyetjes së parashtruar prej deputetes së VMRO-DPMNE-së, Sllagjana Mitevska lidhur me investimet e paralajmëruara në Kriva Pallankë, me çka do të hapeshin mundësi për vende të reja pune.

Kriva Pallanka së bashku me Kumanovën, theksoi, kanë përqindje më të madhe mesatare të papunësisë prej rajoneve të tjera në Maqedoni. Fokusi i Qeverisë, nënvizoi kryeministri Zaev, është drejtuar në mënyrë speciale këtu për arsye se në këtë mënyrë fillimisht krijohen mundësi për tërheqjen më të lehtë të kompanive të mëdha edhe të huaja edhe vendore për arsye se edhe mundësia për zgjedhjen më të madhe të punëtorëve dhe për investimet e ardhshme është më e madhe.

Përkujtoi se këtë vit do të ketë një hap të ri, rritja e pagës minimale në RM, impakt të drejtpërdrejtë do të ketë edhe në veprimtarinë intensive të punës veçanërisht në industrinë e tekstilit, lëkurës dhe të ndonjë industrie tjetër.

“Por gjithsesi mbetemi tërësisht me buxhet për t’i mbuluar dallimet e tilla me qëllimin përfundimtar që edhe ofrimi i vendeve të punës që e ofrojnë kompanitë të jenë me paga dinjitoze, ndërsa gjithsesi ta hapin edhe spiralen e rritjes së pagave më të larta se paga minimale”, tha Zaev.

Kryetari i Qeverisë theksoi se investitorët e huaj presin për vendimet politike të mëdha, për arsye se siguria dhe stabiliteti janë të rëndësishme për ta.

Zaev informoi se nesër do ta vizitojë Ohrin ku është paralajmëruar një investim i madh kanadez që hap shumë vende të reja të punës, në rajonin e Ohrit dhe të Strugës. Shprehu bindje se do të ketë investime edhe në Kriva Pallankë dhe theksoi se mbi njëqind kompani janë para vendimeve për momentin.