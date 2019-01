Kryeministri Zoran Zaev deklaroi sot se pret që deputetja Elizabeta Kançeska Milevska të mos votojë për ndryshimet kushtetuese, por nuk u përgjigj konkretisht nëse kjo do të rrezikojë 2/3 e shumicës.

“Kam informata se deputetja Elizabeta Kançeska Mislevska nuk do të votojë për ndryshimet kushtetuese. Deputetja Milevska është koordinatore e grupës së re të deputetëve dhe ajo ka hyrë thellë në procesin e bisedimeve për gjithçka. Punon bukvalisht sikurse ne në Qeveri, krijuesit e amandamenteve. E di që i di të gjitha detajet, gjithsesi vendimin do ta marë ajo vet, grupa e saj e deputetëve, çdo deputet veçmas, madje të gjithë 120 deputetët, dhe 80 që priten. Nuk mund të them që pa një deputet do të ketë 80 vota apo jo. Nuk e di nëse do të jenë 80, 79, 82 apo 78. Askush nuk mund ta dijë këtë”, tha Zaev.

Kryeministri shtoi se pas votimit për amandamentin e parë do të dihet nëse është siguruar 2/3 e shumicës.