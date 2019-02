Në seancën e djeshme në Kuvendin e Maqedonisë për pyetjet e deputetëve, kryeministri Zoran Zaev është pyetur për situatën me Kodrën e Diellit dhe menaxhimin e saj nga ELEM-Tours.

Në pyetjen e deputetit të Aleancës për Shqiptarët, Zaev tha se Kodra e Diellit do të bëhet qendër turistike dimërore me të cilën do të krenohen të gjithë. Ai shtoi se nuk do të ketë nevojë që të vizitohen qendrat dimërore në shtetet tjera.

“Qeveria po punon për tërheqjen e investitorëve të huaj nga vendet e njohura për qendrat turistike dimërore siç janë në Gjermani, Austri, Zvicër e Itali. Qëllimi jonë është që Kodrën e Diellit t’ia ofrojmë një partneri strategjik. Një i tillë ka punuar në Kosovë. Qëllimi jonë është që potencialet e Maqedonisë t’i japim në duart e duhura”.

“Besoj se kjo do të përfundojë për një deri dy muaj. Qëllimi i jonë është që objektet që janë nën ELEM-in t’ua japim investitorëve të huaj. Besoj se ky lokacion i joni është atraktiv, Kodra e Diellit është e veçantë. Dhe jam i bindur se do të kemi sukses në këtë dhe Maqedonia të ketë një ski-qendër bashkëkohore”, tha mes tjerash Zaev.

Ndryshe, ditëve të fundit iniciativa “Ta shpëtojmë Kodrën e Diellit” ka organizuar protesta për shkak të gjendjes në të cilën ndodhet Kodra e Diellit. Ata thonë se nuk është bërë asnjë investim dhe se kjo qendër turistike po shkatërrohet./Telegrafi/