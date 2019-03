Rezultatet në plan ekonomik dhe social do të jenë argument i mirë edhe për negociatat inkuadruese me BE-në, posaçërisht në kapitullin 19-të të cilat kanë të bëjë me politikën sociale dhe punësimin, është vlerësuar në takimin e sotëm të ndihmës drejtorit të përgjithshëm të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP), Hajnc Koper me kryeministrin Zoran Zaev dhe me ministren e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska.

Shërbimi i Qeverisë për media informon se në takim janë përshëndetur ndryshimet pozitive politike të Marrëveshjes së Prespës, që ka rezultuar edhe me rezultate në sferën ekonomiko-sociale.

“Republika e Maqedonisë së Veriut është bërë vend shpresëdhënës në rajon. Integrimi për në NATO ka filluar. Presim, në qershor, hapje të negociatave me BE-në. Kjo për vendin tonë do të thotë stabilitet dhe siguri, por edhe përmirësim i mënyrës së jetesës të qytetarëve. Jemi të përkushtuar në programe për rritjen e standardit jetësor, që tani, për shkak klimës pozitive në vend, ka kushte të realizohen. Qëllimi ynë janë punëtorë të motivuar dhe qytetarë të motivuar. Presim ta arrijmë qëllimin që e kemi vendosur, zhvillimin e shtetit në plan social dhe ekonomik”, ka theksuar Zaevi.

Në takim janë shqyrtuar mundësitë për ndihmë dhe këmbim të përvojave nga ONP në pjesën e përfitimit të aftësive dhe përmirësimin e aftësive për punë të punëtorëve. Është biseduar edhe për rëndësinë e konferencës që e organizon ONP në qershor në Gjenevë në të cilën pritet të marrin pjesë përfaqësues të nivelit të lartë politikë të vendit nga BE-ja.