Кryeministri Zoran Zaev pas takimit me ish ambasadorin amerikan në Shkup, Filip Riker, tha se Maqedonia e Veriut është e fokusuar në reformat në gjyqësor pasi janë prioritare, duke kujtuar se tashmë janë përgatitur zgjidhjet ligjore, por për disa ligje ka nevoje për mbështetje nga shumica e deputetëve, prandaje dhe kanë nevojë për mbështetje nga opozita. Zaev i zotua që të çrrënjosë edhe nepotizmin, por edhe korrupsionin.

Zoran Zaev, kryeministër: “Besoj se deri në kohën e raportit të Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë, pas tre muajsh, do ti plotësojmë të gjithë kriteret ose qëllime që na i ka vendosur KE-ja. Ka mbetur definimi i statusit të PSP-së në të ardhmen, dhe çështja e Këshillit të Prokurorëve. Nesër do ti lëshojmë ligjet në Parlament. Ndërkohë po debatohet për ligjet e aspektit të sigurisë. Ka ligje për të cilat na duhet mbështetja e opozitës. Do formojmë edhe një trup revizioni me nga dy përfaqësues nga administrata, dy nga qeveria dhe dy nga opozita, që do të zbërthejnë punën e nepotizmit. Në mënyrë shtesë po punojmë edhe për luftimin e korrupsionit në tërësi, pasi tashmë kemi edhe një Komision të besueshëm. Atyre u bëj thirrje të tregojnë rezultate, të hetojnë të gjithë”.

Ish ambasadori Filip Riker gjatë ditës pati takim me ministrin e Punëve të Jashtme, Nikolla Dimitrov, me kryetarin e BDI-së Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrat Koço Angjushev dhe Bujar Osmani, dhe Hristijan Mickovskin e VMRO-së, duke i siguruar se shteti që ai e përfaqëson, e mbështetë plotësisht përcaktimin e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së dhe NATO-së. Riker dhe Zaev folën edhe për mundësinë e sulmeve nga ISIS në Ballkanin Perëndimor dhe thanë se të gjithë shtetet janë duke bashkëpunuar dhe shkëmbyer informacione për të mbajtur shtetet të qeta dhe pa asnjë mundësi të vogël për infiltrim të luftëtarëve të ISIS-it. Në mënyrë shtesë, kryeministri tha se Maqedonia ka marrë gjashtë ish luftëtarë në Maqedoni, me ndihmë ndërkombëtare, por do të pranojë edhe qytetarët e tjerë të Maqedonisë që do të kthehen nga shtetet e luftës, dhe siguron se ata do të mbahen nën kontroll.