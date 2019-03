Ligji për Prokurorinë Speciale Publike pritet të miratohet me konsensus, ndërsa më parë do të ketë debat. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev, i cili ka thpjeguar se ligji hyn në procedurë debatuese kuvendare ku do të bisedohet me VMRO-në dhe pastaj me partitë më të vogla opozitare.

“Pres që ky ligj të arrihet me konsensus”, tha Zaev.