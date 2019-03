Filip Riker i cili së shpejti do të marrë detyrën e ndihmës-sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe euroazi pas takimit me kryeministrin e vendit Zoran Zaev tha se ndihet krenarë me arritjet e Maqedonisë së Veriut, në veçanti me punën për arritjen e marrëveshjesh me Greqinë. Riker konfirmoi edhe një herë mbështetjen për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO duke theksuar rëndësinë e Marrëveshjes së Prespës dhe të reformave në vend. Kryeministri Zaev falënderoi ndihmës-sekretarin amerikan Riker për ndihmën e deri tanishme, dhe siguroi për vazhdimin e reformave në vend me qëllim hapjen e negociatave për anëtarësim të vendit në BE në qershor të këtij viti./Alsat