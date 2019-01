Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri thotë se do të votojë kundër rritjes së pagave për zv.kryeministrat e Maqedonisë ku ditë më parë u tha se do tju rritet rroga 8000 denarë, përcjell TS.

“Do te votojme kunder rritjes se pagave per zv kryeministrat.

Beneficione do te kete vetem per qytetaret, funksionaret kane mjaftueshem beneficione dhe te drejta ne pajtim me ligjet” ka shkruar Muhamed Zekiri.