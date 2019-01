Shkruan Arsim Zekolli

Per here te pare ne 15 vite, BDI dhe Ali Ahmeti vehen ne pozite te spektatorit pa ndikim. Reagimet e profesorave dhe mediatikeve BDI nga Recica aq shum perkujtojne reagimet nga te afermit e Menduh Thacit pas ndarjes se Ziadinit nga tutela e Menduhit. Reagimet e mbrembshme nga BDI (dhe krahu erdoganist I Beses) sherbejne si indikator preciz te tronditjes se tyre nga sjellja e Ziadinit. Shqetesim qe vetem siperfaqesisht ka te beje me Marreveshjen dhe Kushtetuten, por ne prapavij potencon frigen dhe drojen e tyre te dhimbshme: a eshte Ziadini i perzgjedhuri Amerikan per zevendesim te Alise.