Ambasadori i BE-së në Shkup, Samuel Zhbogar kërkon përshpejtim të reformave duke theksuar se nuk mbetet shumë kohë deri në fushatën zgjedhore. Zhbogar bëri me dije se vendi ka akoma shumë punë për të bërë sidomos në sferën e gjyqësorit. Ambasadori i Rumanisë, vend i cili udhëheq me presidencën e BE-së, deklaroi se vëmendja nuk do të hiqet nga Ballkani Perëndimor.

Periudha e ardhshme e cila do të përfshijë procesin parazgjedhor dhe zgjedhor do të jetë sfiduese dhe mjaftë e kufizuar për realizimin e reformave, vlerëson ambasadori i BE-së në vend Samuel Zhbogar. Në debatin për përfitimet e Maqedonisë nga kryesimi i Rumanisë me presidencën e BE-së, Zhbogar kërkoi vazhdim të realizimit të reformave.

Kanë mbetur edhe dy muaj para se fushata fillon më 1 prill që supozoj se do ta ndërpresë edhe punën e Kuvendit. Kjo kohë duhet të shfrytëzohet në mënyrë të mençur dhe besoj se do të fokusoheni në disa gjëra konkrete. Çelësi dhe çështja më e vështirë do të jetë arritja e sundimit të së drejtës dhe jurisprudencës. Ndryshimi i ligjeve nuk mjafton që të ndryshohet sjellja, të ndryshoeht mënyra se si gjyqësori funksionon dhe sa me sukses u reziston përballjet dhe ndikimet politike dhe vetë censurën.” -theksoi Samuel Zhbogar, ambasador i BE-së

Ambasadori i Rumanisë në vend Viorel Stanilla theksoi se BE-ja do të vazhdojë të jetë e fokusuar në Ballkan dhe se vlerëson angazhimin e deritanishëm të Maqedonisë në rrugën drejt anëtarësimit.

Ballkani Perëndimor është hapësirë me interes strategjik për BE-në. Presidenca e BE-së do të adresojë në mënyrë pragmatike strukturën e kauzave dhe rreziqeve të vazhdueshme në këtë rajon. Rumania do të përqëndrohet kryesisht në çështje të BE-së dhe komunikimin strategjik për Evropën juglindore.” -tha Viorel Stanila, ambasador i Rumanisë

Zv.kryeministri Bujar Osmani tha se pret që BE-ja të vlerësojë punën e deritanishme të vendit.

Për t’u validuar kjo ide, kjo fuqi transformative, do të duhet të rrumbullaksohet deri në fund, me datë për fillim të bisedimeve në qershor të 2019-tës dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me BE-në në vjeshtë të këtij viti. – u shpreh Bujar Osmani, zv.kryeministër për çështje evropiane

Rumania, pas Austrisë, ka marrë kryesimin me presidencën e BE-së për gjashtë muajt e ardhshëm.