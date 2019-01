Dy adoleshente shqiptare janë zhdukur pa gjurme në Angli, duke vënë ne alarm jo vetëm familjarët dhe të afërmit e tyre, por edhe policinë.

Behet fjale per Griselda Dautin, njohur me emrin Risa, 14 vjecare, dhe Gabriella Shenbitrasi, e njohur si Bella, 17 vjeçare.

Zyrtarisht, Policia në Cardiff ka publikuar në Tëitter fotografitë e të dy vajzave shqiptare, duke tregubar detaje për të dhënat e tyre dhe duke bërë apel për ndihmë, ndaj kujtdo që mund t’i ketë parë apo t’i shohë.

“Nëse i shihni ato, telefononi në numrin 101 ose të numri 004975”- bën thirrje policia.

Grisilda, ose “Risa’:

Ajo mendohet të jetë në zonën e Londrës dhe besohet të jetë me shoqen e saj Bella.

Mosha : 14

Zhdukur që nga 14 janar 2019.

Zhdukur në Cardiff, South Glamorgan.

Gabriella ose ‘Bella’:

Mendohet të jetë në zonën e Londrës dhe besohet të jetë me shoqen e saj Risa.

Mosha: 17.

Zhdukur që nga: 04 janari 2019.

Zhdukur në, Cardiff, South Glamorgan.

Loading...